Nel Parco del Viridarium di Santa Giulia “Ennio” di Giuseppe Tornatore

Brescia. Per la rassegna L’Eden d’estate. Il cinema al Museo in programma dal 18 giugno all’11 settembre 2022 nel Parco del Viridarium del Museo di Santa Giulia, in via Musei 81/B a Brescia (tel. 030 8379404/403 info@nuovoeden.it nuovoeden.it), sabato 18 giugno ore 21.30 è in programma “Ennio” di Giuseppe Tornatore (Documentario, Italia/Belgio/Cina/Giappone 2021, 150’).

Ennio è il ritratto a tutto tondo di Ennio Morricone, il musicista più popolare e prolifico del XX secolo, il più amato dal pubblico internazionale, due volte Premio Oscar, autore di oltre 500 colonne sonore. Il documentario lo racconta attraverso una lunga intervista con testimonianze di artisti e registi e con musiche e immagini d’archivio.