Nel Parco del Viridarium di Santa Giulia “Corpo a corpo” di Maria Iovine

Brescia. Per la rassegna L'Eden d'estate. Il cinema al Museo in programma dal 18 giugno all'11 settembre 2022 nel Parco del Viridarium del Museo di Santa Giulia, in via Musei 81/B a Brescia, mercoledì 22 giugno, ore 21.30 è in programma "Corpo a corpo" di Maria Iovine (Documentario, Italia 2021, 73').

Dalla malattia al successo, dai sogni iridati alle battaglie di genere. 25 anni, studentessa, campionessa, paladina dei diritti delle atlete, ambasciatrice di un nuovo modello di bellezza. Lei è Veronica Yoko Plebani, la figlia del sole.

✎ Alle ore 20.00 è in programma un incontro con l’atleta paralimpica Veronica Yoko Plebani presso il Museo di Santa Giulia (ingresso gratuito).