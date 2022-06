Nel Parco del Viridarium di Santa Giulia “C’mon C’mon” di Mike Mills

Brescia. Per la rassegna L’Eden d’estate. Il cinema al Museo in programma dal 18 giugno all’11 settembre 2022 nel Parco del Viridarium del Museo di Santa Giulia, in via Musei 81/B a Brescia (tel. 030 8379404/403 info@nuovoeden.it nuovoeden.it), domenica 19 giugno ore 21.30 è in programma “C’mon C’mon” di Mike Mills (Usa 2021, 108’).

Johnny è un giornalista radiofonico che viaggia per il paese intervistando diversi bambini sul futuro del pianeta. Quando è costretto a prendersi cura del suo giovane nipote, la sua vita cambierà per sempre.

È un viaggio nella genitorialità, la scoperta di un universo fatto di quotidianità, fatica, ma anche di voragini di sentimento, di domande inattese, di una relazione che obbliga a un continuo esercizio di comprensione di sé e dell’altro. Joaquin Phoenix in stato di grazia.