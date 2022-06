Nel parco del Castello di Moniga “Leì e l’arte di andar per il bosco”

Moniga del Garda. Nell’ambito della rassegna “Lune di Teatro” (ingresso gratuito senza prenotazione) venerdì 17 giugno alle 21,00 presso il Parco del Castello di Moniga del Garda va in scena:

LEÌ E L’ARTE DI ANDAR PER IL BOSCO

Esito del Laboratorio Teatrale Piccole Onde – Valtenesi Junior

Regia e Drammaturgia Diego Belli e Giada Fasoli

La nostra storia racconta di una grande città rumorosa dove non ci si ferma mai tra clacson, urla e porte sbattute e di un bosco silenzioso, appena fuori dal caos della metropoli, dove chi si avventura non fa più ritorno.

Ma perché? Perchè? Forse perché, frastornati dalla vita moderna, non siamo più in grado di fermarci ad ascoltare il silenzio, la natura, gli alberi il vento le forme dei sassi, così, semplicemente, ci perdiamo.

Così, quando Leì la matta arrivò in città, trovò rumore e musi lunghi. Qualcuno le raccontò la storia di quelli che sparivano nel silenzio e a Leì venne una gran voglia di fare una passeggiata nel bosco. Ma capì che era necessario studiare la lingua del vento e della pioggia, dei sassi, del legno e della terra…