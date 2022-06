Nel Giardino della Biblioteca di Padenghe “Le stagioni in città”

Padenghe del Garda. Nell’ambito della rassegna “Lune di Teatro” (ingresso gratuito senza prenotazione) mercoledì 29 giugno alle 21,00 presso il Giardino della Biblioteca di Padenghe sul Garda va in scena:

LE STAGIONI IN CITTÀ

Una produzione a cura di Viandanze Teatro

Lettura teatrale tratta da “Marcovaldo” di Italo Calvino con Diego Belli, Mattia Grazioli e Fausto Ghirardini.

Circondato dal cemento, dallo smog e dai ritmi frenetici della città, il nostro protagonista abita un mondo dove i fiumi e i macchinari, hanno preso il posto della natura. Una storia di calviniana ironia per grandi e piccini.