Nei locali del Carmine il Festival itinerante della poesia dedicato a Paul Polansky

(red.) Sabato 26 marzo 2022 il collettivo Paul Polansky e Carminiamo presentano Festival della poesia Paul Polansky, presso Quartiere Carmine Brescia a partire dalle ore 18.00.

Nel 2014 il Carmine di Brescia ha ospitato la prolungata visita del poeta e attivista statunitense Paul Polansky, giunto appositamente dalla Serbia, dove all’epoca risiedeva, per realizzare una serie di ricerche e interviste nel quartiere bresciano del quale si diceva “profondamente innamorato”, che avrebbero in seguito dato vita al libro Carmine Voices (VoloPress Edizioni, 2015).

Dopo l’improvvisa scomparsa di Polansky, avvenuta il 26 marzo del 2021, un gruppo di suoi amici, conoscenti e collaboratori ha fondato il Collettivo Paul Polansky per dare vita a un’iniziativa che potesse rendere il giusto omaggio alla poesia, all’impegno sociale e alla storia del poeta, identificando proprio nel suo amato Carmine il luogo più idoneo ad ospitarne lo svolgimento.

Il Festival della poesia Paul Polansky, che vedrà la sua prima edizione il 26 marzo 2022, a un anno dalla scomparsa del poeta, è realizzato grazie alla collaborazione dell’Associazione Carminiamo e di numerosi artisti e lettori che hanno prontamente aderito all’appello del Collettivo Paul Polansky. Sarà costituito da una serie di letture poetiche (tratte dal libro Carmine Voices) e interventi musicali, dislocati nei locali e nelle vie del Carmine di Brescia.

Grazie alla collaborazione dei barman dei locali aderenti all’ associazione Carminiamo, sarà realizzato e servito per l’occasione un nuovo cocktail, il “Polansky” appunto, concepito come strumento conviviale e antiretorico di memoria. Completerà l’iniziativa, una proiezione fotografica dedicata al poeta, che vedrà l’esposizione di numerosi splendidi scatti effettuati dal fotografo e docente bresciano Walter Pescara e si terrà lunedì 28 marzo, alle ore 20.30, presso il Piccolo Cinema Paradiso in Via Francesco Lana, 15.

Il Programma

Sabato 26 marzo 2022, letture poetiche e interventi musicali:

18.00 Arcigay Orlando, Via Valerio Paitone 42

18.30 Spine + Make Tee Not War, scalinata della Chiesa del Carmine

19.00 Lumi, Via Porta Pile 19h

19.30 Casa del Popolo, Via F.lli Bandiera 10

20.00 Sottoscala, Via Porta Pile 17

20.20 Bar Battaglie, Via Delle Battaglie 66

20.40 Carmen Town, Via F.lli Bandiera 3

21.00 Il Crivello, Via F.lli Bandiera 2

21.20 Enotema, Via Delle Battaglie 69

21.40 Bar d’Altri, Via Delle Battaglie 65

22.00 Belafonte + Ocio Sushi Lab, Via Delle Battaglie 48

22.30 Box + Incipit, Contrada del Carmine 23/24

Lunedì 28 marzo 2022, Proiezione fotografica su Paul Polansky: Piccolo Cinema Paradiso, ore 20.30

Organizzatori: Comitato Paul Polansky, Carminiamo

Partner: Piccolo Cinema Paradiso, Arcigay Orlando, Bar Battaglie, Lumi, Carmen Town, Casa del Popolo, Il Crivello, Spine, Make Tee Not War, Sottoscala, Casa del Popolo, Enotema , Bar d’Altri, Belafonte, Ocio Sushi Lab, Box, Incipit, Gruppo de Noalter.