“Napoleone, l’eco del mito”, Marco Albertario all’Ateneo

Venerdì 22 ottobre 2021, alle ore 17,30 presso la sede storica dell’Ateneo di Brescia Accademia di scienze lettere ed arti, in Palazzo Tosio in via Tosio 12 a Brescia (tel. 030 41006, mail: ateneobs@ateneo.it, sito: www.ateneo.brescia.it) Marco Albertario, direttore della Fondazione “Tadini” di Lovere terrà una conferenza su: “Napoleone. L’eco del mito”

La partecipazione è possibile:

a) in presenza: 1. Certificazione vaccinale (green pass); 2. Prenotazione per telefono allo 030.41006, o per E-mail a: ateneobs@ateneo.brescia.it

b) in remoto con collegamento a: https://zoom.us/j/99500853540?pwd=OGJPV01LVEc0ZnQySFFkZWhpYlBCZz09 Passcode: 788130.

