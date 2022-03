“My body solo”, la danza “nuda” di Stefania Tansini al Grande

(red.) Proseguono gli appuntamenti di danza contemporanea nella cornice raccolta e suggestiva della Sala Palcoscenico Borsoni.

Giovedì 10 marzo alle 20 il pubblico assisterà allo spettacolo “My body solo” di e con Stefania Tansini, artista proveniente dalla nuova generazione della coreografia italiana.

La giovane danzatrice, diplomata alla Scuola D’Arte Drammatica Paolo Grassi dopo gli studi di ginnastica artistica e danza classica, vanta già importanti collaborazioni con Ariella Vidach, Romeo Castellucci, Motus, Roberta Mosca, Yasmine Hugonnet, Raffaella Giordano, Michalis Theophanous, Cristina Rizzo, Jan Fabre.

Il delicato assolo in programma il 10 marzo si compone di elementi essenziali, secondo un percorso, intrapreso da Stefania Tansini, di messa a nudo della propria esistenza e di ricerca di autenticità attraverso il movimento. Il semplice utilizzo di tre fonti di luce, ideate da Matteo Crespi, permette alla danzatrice di muoversi in uno spazio di cui è assoluta protagonista ma che la mette in dialogo con chi la osserva e la ascolta. La coreografia infatti non prevede solo movimento e light design ma anche un suggestivo sound,

pensato da Claudio Tortorici, e l’apporto vocale della stessa performer. L’esperienza solistica va così a toccare, in modo visibile e sensibile, territori collettivi del respiro e del corpo.

I biglietti per lo spettacolo sono acquistabili alla Biglietteria del Teatro Grande e online sui siti teatrogrande.it e vivaticket.com. È previsto inoltre un biglietto studenti scontato al 50% rispetto al prezzo intero. Ricordiamo che la Fondazione del Teatro Grande fa parte dei soggetti aderenti ad App18 e

Carta Docente. Lo spettacolo rientra nella promozione prevista in occasione della Giornata Internazionale della Donna che offre la possibilità di assistere a tutti i tre spettacoli da danza contemporanea del 9, 10 e 12 marzo a un prezzo agevolato di 30 euro anziché 45 euro (Ridotto under30 e over65 20 euro anziché 30euro0).

Si ricordano gli orari di apertura della Biglietteria del Teatro Grande: dal martedì al venerdì dalle 13.30 alle 19.00 e il sabato dalle 15.30 alle 19.00. Nel giorno dell’evento la Biglietteria sarà aperta fino all’orario di inizio spettacolo.