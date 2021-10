“Musica: fuoco dell’anima” secondo appuntamento con il Coro femminile ControCanto

(red.) Secondo appuntamento sabato 16 ottobre alle ore 17 per la rassegna “Musica: fuoco dell’anima” presso l’Auditorium di Santa Giulia in via Piamarta 4.

Il concerto vede protagonista il Coro femminile ControCanto, diretto da Leonarda De Ninis, che propone un programma dal titolo “God is a Woman” (Omaggio alla forza delle donne). I brani proposti sono: J. Busto, Salve Regina; M. Duruflè, Tota Pulchra; E. Ugalde, Ave Maris Stella; R. Lang, Cantate Domino; Tradizionale, Evening Rise; Tradizionale, Thulele Mama Ya; Tradizionale, Trilo; R. La Fuente, Habanera Salada; Tradizionale, Parting Glass; S. Hatfield, Las Amarillas; H. Ledbetter, Bring Me Little Water, Silvy; B. Joel, And So It Goes.

L’ingresso al concerti è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili e la fruizione dello spettacolo è consentita solamente al pubblico munito di green pass con obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata della permanenza all’interno della sala.

Il coro femminile Controcanto, nato nel 2011, è composto da ragazze tra i quindici e ventisei anni. L’esuberanza delle sue componenti coinvolge tutti i tipi di pubblico attraverso molteplici generi che spaziano dalla musica classica alla musica popolare e contemporanea. Il coro ha realizzato diversi spettacoli su grandi temi del sociale che uniscono musica, parola, immagini e danza. Ha vinto premi e ricevuto prestigiosi riconoscimenti in ambito nazionale Leonarda De Ninis ha studiato chitarra con il M° Muggia, diplomandosi presso il Conservatorio “C. Pollini” di Padova. Si è specializzata in musica da camera, conseguendo la laurea di secondo livello presso il Conservatorio “L. Marenzio” di Brescia. Ha svolto attività concertistica come solista e in varie formazioni da camera, vincendo i concorsi di Pieve di Cadore, Stresa e Capri, e ha suonato per diversi anni per la Gioventù Musicale Italiana. Ha inciso per le Edizioni S. Paolo di Roma. Da sempre ha affiancato al concertismo l’attività d’insegnamento, per la quale si è diplomata in Didattica della Musica presso il Conservatorio “L. Marenzio” di Brescia, e ha conseguito un master presso l’Università degli Studi Tor Vergata di Roma. Si è diplomata presso la Scuola Superiore per Direttori di Coro della Fondazione “Guido d’Arezzo” di Arezzo e dirige varie formazioni corali.