Ome. In occasione del Primo Maggio l’associazione culturale Blam trasforma il Parco del Maglio di Ome in un epicentro propulsivo di musica elettronica nel quale dalle 16 alle 22 si alterneranno in consolle Freakyboy (Blame Society Rec), DNT e Simo della MKN Brigade. L’ingresso è libero e alle 12 aprono gli stand gastronomici forniti di birra, bibite, vino, panini, salamine e patatine fritte.