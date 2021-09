Movimento per la Decrescita Felice presenta “Nasce Un Nuovo Ciclo”

(red.) La marginalizzazione sociale e l’insostenibilità ambientale sono prodotti da uno stesso sistema estrattivista-produttivista, coloniale, patriarcale e antropocentrico. In questo paradigma, il profitto di pochi avviene a scapito della sofferenza di molti.

Unire le lotte di coloro che sono esclusә dallo spazio di potere con il tema della sostenibilità è l’unica strada per lavorare ad un futuro possibile e diverso, in cui sia garantita una buona vita per tutti. In occasione della Giornata Europea delle Comunità Sostenibili, promossa da ECOLISE e Rete di Reti, il Movimento per la Decrescita Felice – Circolo di Brescia accetta la sfida dell’intersezionalità.

Dopo essersi interrogato per più di un anno su come promuovere pratiche trasformative sul piano sociale, culturale e ambientale, il circolo propone un evento che alza il livello della unione delle lotte.

Descrizione

Nasce Un Nuovo Ciclo, evento di autoproduzione e autoconsapevolezza su Period Poverty e diseguaglianze di genere, interconnessioni di queste con i problemi ambientali e pratiche sostenibili.

L’evento prevede:

• Introduzione alla Period Poverty e dialogo sulle politiche di Women Empowerment con Margherita Zambelli, consulente per l’uguaglianza di genere.

• – Dibattito e formazione partecipata con Annamaria Bonito, ostetrica con @OstetricheDiana, che ci parlerà di Ecomestruazioni, una proposta alternativa per la salute femminile e la tutela ambientale.

• – Aperitivo autoprodotto MDF Brescia

• – Laboratorio di autoproduzione di assorbenti lavabili

Data / Ora Date(s). – 25/09/2021 4:00 PM

Luogo. CAUTO Cooperativa Sociale Via Buffalora 3/E, 25129, Brescia