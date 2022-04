Mompiano, musica e letture per celebrare la Liberazione

Brescia. In occasione della prossima ricorrenza del 25 Aprile, Il Punto Comunità “Mompiano Insieme” e il Consiglio di Quartiere di Mompiano, augurandosi di far cosa gradita, hanno il piacere di invitare la cittadinanza a una serata di musiche, letture, proiezione di slides, per celebrare la Festa della Liberazione. La serata avrà luogo giovedì 21 aprile 2022, alle ore 20:30, presso l’Oratorio S. Giovanni Bosco di Mompiano, in via Fontane 26. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per accedere alla sala sarà necessario il rispetto delle normative anti Covid in vigore alla data del 21 aprile.