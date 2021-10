MoCa Live, sabato sera grande festa gratuita in via Moretto

Per presentare alla cittadinanza MoCa Live i partner hanno organizzato nell’ex tribunale all’angolo tra via Moretto e corso Cavour una grande festa gratuita, aperta a tutti. Dalle ore 20,30 di sabato 9 ottobre i ballerini della compagnia Vertical Waves Project si caleranno dalle finestre del palazzo, che affacciano su via Moretto, per una straordinaria performance di danza verticale In Between.

La serata proseguirà nel cortile per ammirare un’istallazione di luci a cura del light artist Marco Amedami, ascoltare il concerto del gruppo folk Freaky Mermaids e successivamente assistere agli spettacoli di danza contemporanea delle performers ungheresi Viktoria Danyi e Dora Furulyas, ospiti di Idra Teatro.