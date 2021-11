Michela Murgia a Breno con “Dove sono le donne?”

(red.) Lunedì 22 novembre alle 20,30 a Breno (al Cinema Teatro Giardino nell’ambito della Stagione 2021/2022 del Teatro delle Ali), Michela Murgia porterà in scena Dove sono le donne?, il monologo di cui è sia interprete che autrice e che nei giorni seguenti sarà a Manerbio.

Lo spettacolo, una produzione Misamonda, sarà sostenuto anche dalla drammaturgia sonora, eseguita dal vivo, di Francesco Medda Arrogalla e dalle illustrazioni di Edoardo Massa.

La suggestione da cui Michela Murgia parte per impostare il suo monologo è quella per cui se domattina arrivassero gli alieni e cercassero di farsi un’idea del genere umano semplicemente guardando ai luoghi della rappresentazione pubblica, probabilmente penserebbero che un virus misterioso abbia colpito tutte le persone di sesso femminile d’Italia, rendendole mute o incapaci di intendere e di volere. Il governo, i dibattiti televisivi e le prime pagine dei quotidiani, infatti, traboccano di interventi maschili. Eppure le donne non sono una sottocategoria socioculturale, ma più della metà del genere umano!

Al Cinema Teatro Giardino di Breno (viale 28 Aprile) lunedì 22 novembre alle 20.30 sono pochi i posti ancora disponibili, ma come sempre la sera dello spettacolo in biglietteria verrà stilata una lista d’attesa per assegnare posti eventualmente rimasti liberi. Biglietti: intero 28 euro – ridotto 24 euro. I biglietti sono acquistabili online su Vivaticket o alla biglietteria del Teatro delle Ali in Via Maria SS. di Guadalupe 5 a Breno, ogni martedì, giovedì e venerdì dalle 17,30 alle 18,30. Le riduzioni verranno applicate esclusivamente per l’acquisto in biglietteria. Non si accettano prenotazioni telefoniche. Info: www.teatrodellali.com – info.delleali@gmail.com.