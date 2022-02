‘Mi piace’, doppio spettacolo per i più piccoli

Nel nuovissimo Mi.C.S. – spazio comunità di Brescia in via Milano, 105/P-Q, domenica 13 febbraio 2022 il Teatro Telaio presenta Mi piace, uno spettacolo di teatro d’attore, senza parole, per piccolissimi (da 1 a 5 anni) della compagnia Teatro al Quadrato. Lo spettacolo va in scena alle ore 11 con replica alle ore 16,30. L’ingresso costa 6 euro. (Questo il link per la prenotazione).

Maria Giulia vive nel suo mondo bianco. Forse è monotono, ma c’è tutto quello che le serve; le piace, è felice. Coltiva un piccolo sogno: far crescere un fiore, un bel fiore colorato, come quello disegnato sull’ultima pagina del suo libro preferito, nel suo giardino. Con quell’immagine nel cuore, ogni sera si addormenta.

Una notte riceve in dono, dall’omino dei sogni, una valigia magica, rossa, piena di suoni e cose colorate, tutte necessarie per coltivare un dono speciale: un seme.

Maria Giulia lo sa: dai semi nascono i fiori. Così decide di prendersi cura di quel seme: lo pianta, lo innaffia, lo coccola, aspetta pazientemente che cresca. A volte si annoia un po’, ma impara che per ottenere un risultato ci vuole sempre tempo e costanza: solo così il fiore potrà sbocciare.