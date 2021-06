Mercoledì sera a Passirano teatro per ragazzi con L’Incanto

(red.) L’ultima settimana di Giugno concentra in se quattro imperdibili appuntamenti, tra cui il primo del Circuito dedicato al Teatro ragazzi. Mercoledì apre le danze L’Incanto, il racconto disperato di un uomo che sta per perdere tutto. L’ultimo folle gesto di quest’ultimo per tentare di riguadagnare il controllo sulla sua vita e soprattutto sul suo ristorante, ormai schiacciato dai debiti e in procinto di essere pignorato.

Mercoledì 23 Giugno, ore 21:15

Passirano

Corte del Palazzo Municipale

Piazza Europa, 16



L’Incanto

Il Viaggiatore dalla luna

di Enrico Saccà

con Michele Pagliai, Irma Ridolfini, Paolo Zaccaria e Ademaro Zichi

regia Paolo Zaccaria

Un locale in dismissione. La scena si apre con due uomini asserragliati in quel che resta del ristorante ‘da Giorgio‘. Uno è svenuto e imbavagliato. L’altro sta finendo di legarlo alla sedia con una corda. Da fuori, le voci dei facchini che devono eseguire il pignoramento minacciano di chiamare la polizia. Il sequestratore è Giorgio Nummo, proprietario del ristorante. Il sequestrato Mario Satellite, l’ufficiale giudiziario. Quello che serve a Giorgio è tempo: per cercare di estinguere i suoi debiti, per evitare la vendita all’incanto dei suoi beni. Tempo per non far scomparire sotto i suoi occhi il suo sogno, per sentirsi ancora uomo agli occhi della sua compagna, Luce Nardi. Ecco, Luce. Giorgio l’ha inconsapevolmente chiusa nel magazzino, nella foga del momento. Ma Luce da quel magazzino dovrà uscire, rendersi conto dell’accaduto e decidere da che parte stare. Nell’evolversi della vicenda, con la polizia che incombe e il tempo che stringe, tutti i personaggi riusciranno a trovare un senso e una consapevolezza nuovi in questa situazione grottesca e paradossale. Biglietto a un euro