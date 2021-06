Mercoledì al Teatro Romano il violoncello di Sandro Laffranchini

(red.) Mercoledì 23 giugno alle ore 20,30, presso il Teatro Romano di Brescia, la Società dei Concerti del Teatro Grande propone un concerto che vede come unico interprete il violoncellista dell’Ensemble Teatro Grande, Sandro Laffranchini.

Il programma:

Johann Sebastian Bach Suite n. 2 in re minore per violoncello solo, BWV 1008

Prélude

Allemande

Courante

Sarabande

Menuet I

Menuet II (sol minore)

Gigue

Georg Philipp Telemann Fantasia n. 1 in si bemolle maggiore

Largo

Allegro

Grave

Johann Sebastian Bach Suite n. 6 in re maggiore per violoncello solo, BWV 1012

Prélude

Allemande

Courante

Sarabande

Gavotte I

Gavotte II

Gigue

I biglietti per il concerto (intero 15 euro, ridotto 10) sono in vendita alla biglietteria del Teatro Grande e sui siti teatrogrande.it e vivaticket.com. Anche per questo appuntamento è previsto il consueto biglietto scontato al 50% per gli studenti.

Gli orari di apertura della biglietteria del Teatro Grande: dal martedì al venerdì dalle 13.30 alle 19.00 e il sabato dalle 15.30 alle 19.00; chiusura domenica e lunedì e festivi a eccezione dei giorni di spettacolo. Nel giorno dello spettacolo la biglietteria sarà aperta fino all’inizio dell’evento.

Per evitare code e assembramenti il Teatro Romano sarà accessibile al pubblico a partire da un’ora prima dell’inizio della rappresentazione. Raccomandiamo agli spettatori di presentarsi presso il luogo dell’evento non oltre i 30 minuti precedenti l’orario d’inizio. Segnaliamo che le disposizioni per il contenimento della

pandemia attualmente in corso prevedono l’obbligo della mascherina (chirurgica o di categoria protettiva superiore, no mascherine di comunità) per tutti gli spettatori.

Sandro Laffranchini ha iniziato lo studio del violoncello a sei anni, proseguendo gli studi al Conservatorio di Milano con Maria Leali, dove si

è diplomato nel 1993. Si è perfezionato alla Fondazione Romanini con Mario Brunello, alla Stauffer di Cremona con Rocco Filippini e alla Hochschule di Basilea, con Thomas Demenga. Premiato nei principali concorsi internazionali e italiani (Stradivari, Rotary, Pinerolo, Stresa), nel 1998 ha vinto il concorso di violoncello all’Accademia di Santa Cecilia a Roma e nel 1999 il concorso di Primo violoncello alla Filarmonica della Scala, ruolo che ricopre tuttora.

Ha collaborato come violoncello di spalla per la World Orchestra for Peace, direttore Valery Abisalovich Gergiev, con la London Symphony Orchestra e con l’Orchestra dell’Opera di Zurigo. Come solista ha suonato con la Filarmonica Italiana, la Osaka Simphony Orchestra, la Siberian Simphony Orchestra e con le orchestre da camera della Scala. Suona un violoncello Carlo Antonio Testore del 1730.