Mercoledì al San Barnaba concerto dell’Ensemble Zandonai

Dopo due rinvii dovuti ai ripetuti stop da pandemia subiti dallo spettacolo dal vivo, torna Universo Musica, la rassegna di musica da camera curata dall’Associazione Orchestra da Camera di Brescia e realizzata con il contributo di Fondazione Asm, la sponsorizzazione tecnica di Passadori pianoforti e la collaborazione del Comune di Brescia.

Tre i concerti in cartellone – venerdì 29 ottobre, mercoledì 3 e lunedì 8 novembre – all’Auditorium San Barnaba, con inizio alle ore 20,45, UniversoMusica 2021 propone all’ascolto un repertorio vario che spazia da Bach a Bernstein, passando per Brahms, Martucci, Suk e Gershwin.

L’ingresso è gratuito, con prenotazione consigliata (tramite mail all’indirizzo info@orchestradacameradibrescia.com indicando nome, cognome e recapito telefonico).

“Universi a confronto” è il titolo del secondo concerto in cartellone. La sera di mercoledì 3 novembre, L’Ensemble Zandonai – Orchestra da Camera di Trento, diretto dal maestro Giancarlo Guarino proporrà musiche di Josef Suk, George Gershwin e Leonard Bernstein. Ad aprire il concerto sarà la Serenata per archi di Suk, seguita da Rhapsody in blue di Gershwin che, proposta nella versione per archi e pianoforte, vedrà come in veste di solista Stefano Guarino. Chiuderà il programma la versione per archi della Suite West side story di Bernstein.