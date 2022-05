Mercoledì al Gran Teatro Morato di Brescia The Pozzolis Family

Brescia. Manca poco al grande ritorno a Brescia della Pozzolis Family attesi al Gran Teatro Morato mercoledì 25 maggio (ore 21, biglietti in prevendita). Reduci dalla seconda stagione del Comedy Show “LoL – Chi Ride è Fuori” e dopo il successo del tour d’esordio “A-Live! Perché Sopravvivere ai Figli è una Cosa da Ridere!”, tornano Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli in arte The Pozzolis Family con un nuovo spettacolo intitolato “La grande fuga”. Uno spettacolo tutto nuovo che unisce musica, stand up, canzoni, uno show unico dove il divertimento è una catarsi liberatoria.

Ne La Grande Fuga il teatro è una zona franca in cui lasciarsi andare, sfogarsi e ridere delle proprie fragilità. Alice e Gianmarco si fanno portavoce del bisogno che tutti hanno di lamentarsi. Basta con le lamentele a mezz’asta, con la timidezza, con la paura di sembrare sempre il solito pessimista, con i “Ma sì, dai, in fondo tutto bene”. Tutto bene un ca**o! Ne La Grande Fuga ci si sfoga ridendo, facendo a gara a chi si lagna di più, cantando, improvvisando, ballando e buttando fuori tutto tutto, senza differenziata, senza vergogna, senza freni, come prefiche… soprattutto se si ha la scenografia giusta. I Pozzolis mettono la testa fuori dalla melma per primi, trascinando il pubblico dietro di loro. Dai social network, che li hanno consacrati tra i più importanti family influencer in Italia, ai libri, agli spettacoli teatrali: THE POZZOLI’S FAMILY – Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli e i due figli Giosuè e Olivia – raccontano la loro vita quotidiana e trattano tematiche correlate al mondo della genitorialità con un tono assolutamente veritiero, ironico e irriverente, decisamente lontano dagli stereotipi della “famiglia perfetta”. Biglietti già in prevendita sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Fastickets. Info: www.zedlive.com