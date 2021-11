Mercoledì Al Cinema Sereno “Gelsomina Verde”

Al Cinema Sereno di Brescia, Traversa Dodicesima Villaggio Sereno 158, telefono: 030 353 3126 ext. 13, per la rassegna “A tutto schermo” mercoledì 10 novembre alle ore 20,50 è in programma la proiezione di “Gelsomina Verde“. Regia: Massimiliano Pacifico. Biglietti: interi 5 euro. E’ gradita e consigliata la prenotazione: prenotazionicinemasereno@gmail.com. Oppure su WhatsApp 3534105256.

Il 21 novembre 2004 a Secondigliano è stato rinvenuto il corpo carbonizzato di una giovane donna di 22 anni, torturata e poi uccisa prima di consegnare lei e la sua automobile alle fiamme. Da allora la famiglia di Gelsomina Verde si è costituita parte civile e il fratello Francesco cerca “di darle degna sepoltura”. Massimiliano Pacifico ha sceneggiato con Dario De Natale e la consulenza di Francesco Verde un progetto che ripercorre la vicenda di Gelsomina, e ne filma la messa in scena affidandone la regia teatrale a Davide Iodice e l’interpretazione a cinque attori che attraversano metaforicamente un luogo dove “non c’è niente di normale”.