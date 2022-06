Mercoledì a Rivoltella l’Infonote Ensemble si esibisce nel chiostro di S. Biagio

Desenzano del Garda. Mercoledì 15 giugno alle ore 21.15 al chiostro della Chiesa di San Biagio a Rivoltella (Desenzano del Garda) è in programma il terzo concerto del Festival Suoni e Sapori del Garda. Protagonista del concerto sarà l’Infonote Ensemble

SERENATE PER ARCHI

E. ELGAR (Gran Bretagna 1857 – 1934) – SERENATA PER ARCHI OP. 20

Spesso considerato un compositore tipicamente inglese, la maggior parte delle sue influenze musicali non provenivano dall’Inghilterra ma dall’Europa continentale.

È dedicata al costruttore di organi e musicista dilettante Edward W. Whinfield, fu scritta nel marzo del 1892 e suonata per la prima volta in privato quell’anno, dalla Worcester Ladies’ Orchestral Class, sotto la direzione del compositore.

G. HOLST (Gran Bretagna 1874-1934) – ST. PAUL’S SUITE OP. 29, N 2

La St. Paul’s Suite (Op. 29, n. 2) è una suite per orchestra d’archi composta da Gustav Holst nel 1912 e pubblicata, dopo alcune revisioni, nel 1922.

La suite prende il nome dalla St. Paul’s Girls’ School, un istituto scolastico londinese presso il quale Holst è stato direttore musicale dal 1905 al 1934. È la più famosa composizione scritta da Holst per i suoi studenti. Egli l’ha intitolata dedicandola alla St. Paul’s School in segno di gratitudine, in quanto la scuola aveva costruito per lui uno studio insonorizzato.

È stata composta per orchestra d’archi, ma Holst stesso ha aggiunto delle parti per fiati, in maniera tale da coinvolgere un maggior numero di studenti.

OTTORINO RESPIGHI (Italia 1879-1936) – ANTICHE ARIE E DANZE, SUITE N. 3