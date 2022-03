“Memorie di una maîtresse americana” per le letture erotiche al MoCa

Per MoCa Live teatro si conclude in via Moretto 78 a Brescia la rassegna di letture erotiche “Raccontami dell’Eros” a cura di Residenza Idra. Sabato 19 marzo alle ore 21,30 Patrizia Volpe presenta una lettura drammatizzata di alcuni dei passaggi più significativi di “Memorie di una maîtresse americana” di Nell Kimball, prostituta e tenutaria di case di lusso dell’America della seconda metà dell’800.

Il costo del biglietto è di 5 euro. Prenotazione online obbligatoria su www.mocacnc.eventbrite.it e pagamento in loco la sera stessa dell’evento presso la biglietteria all’Infopoint. Per accedere agli eventi è necessario presentare Super Green pass. Per maggiori informazioni: www.morettocavour.com.