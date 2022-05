Meccaniche della Meraviglia, fino al 31 dicembre Fabio Roncato al Museo delle Scienze

Brescia. Nell’ambito della rassegna artistica Meccaniche della Meraviglia, per la regia di Albano Morandi, a Brescia è possibile visitare dal 21 maggio al 31 dicembre 2022, con ingresso libero dal martedì alla domenica dalle 15 alle 19 presso il Museo Civico di Scienze Naturali (via Antonio Federico Ozanam 4), la mostra Fulgura et Fossilia di Fabio Roncato (Rimini, 1982), a cura di Ilaria Bignotti e Paolo Schirolli.

Il titolo allude al dialogo tra le opere appositamente realizzate dall’artista con l’uso della scarica elettrica e tre fossili conservati nel museo bresciano: un pesce triassico, una pista e importanti impronte di vertebrati del Paleozoico.

La rassegna, inaugurata alle 15,30 di sabato 21 maggio, si concentra sul significato della traccia, della “pista” lasciata da materiali organici e di origine naturale nella materia delle opere di Roncato: un tema e una modalità di procedere che sono centrali nella sua produzione che si traduce in Conscious Thoughts, due opere di natura scultorea formate da lastre diafane sulle quali pare scorrere un folgorante lampo nero che si apre e dirama in onde bluastre, o nell’installazione Faithful, realizzata nel 2017 nei Paesi Bassi, formata da decine di mattoni di riuso immersi in inchiostro blu a rievocare un mare solido o una volta celeste sulla quale è possibile passeggiare, o ancora in Momentum, una serie di sculture che Roncato dal 2017 realizza entrando nei corsi d’acqua con una cassa piena di cera liquida: l’acqua entra nella cassa e dà forma, solidificandola, alla materia fluida.