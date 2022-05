Meccaniche della Meraviglia, fino al 30 ottobre Sonia Costantini alla Fondazione Leonesio di Puegnago

Puegnago del Garda. Nell’ambito della rassegna artistica Meccaniche della Meraviglia, per la regia di Albano Morandi, gli spazi della Fondazione Vittorio Leonesio a Puegnago sul Garda (via Palazzi 15) accolgono i lavori di Sonia Costantini (Mantova, 1953) che fanno parte di una ricerca intorno alla natura del colore che da tempo l’artista si impegna ad approfondire: un colore che, pur nella sua essenza assoluta, sappia anche dialogare con l’ambiente che lo ospita.

La mostra, in programma dal 22 maggio al 30 ottobre, dal titolo Transiti, curata da Mariacristina Maccarinelli, presenta una serie di opere, eseguite con tecniche varie, alcune su tela, altre su carta o su tavola, che vogliono essere la testimonianza di un percorso utile ad accompagnare lo sguardo del visitatore nel lento viaggio della percezione visiva.

Ingresso venerdì, sabato e domenica, dalle 16.00 alle 20.00 (prenotazione obbligatoria scrivendo un sms al tel. 351.8869151 con visita guidata; partenza ogni ora: 16.00, 17.00, 18.00, 19.00).