Meccaniche della Meraviglia, fino al 3 luglio Nicola Fornoni al Mo.Ca

Brescia. Nell’ambito della rassegna artistica Meccaniche della Meraviglia, per la regia di Albano Morandi, a Brescia è possibile visitare dal 21 maggio al 3 luglio 2022, con ingresso libero dal martedì alla domenica dalle 15 alle 19 presso il Mo.Ca– Centro per le nuove culture (via Moretto 78) il progetto di Nicola Fornoni (Brescia, 1990) Take a breath and let it go, a cura di Melania Raimondi e Camilla Remondina.

La personale propone tre lavori che ruotano attorno al binomio leggerezza/pesantezza. Il video della performance The beginning (light) dialoga con il suo opposto: The beginning (weight). A completare il percorso sono esposti, come installazioni, gli elementi presenti nei medesimi video, ovvero 3,5 kg di piume d’oca e una decina di sfere di metallo.

Take a breath and let it go è anche il titolo della performance tenuta da Nicola Fornoni il giorno dell’inaugurazione – sabato 21 maggio alle ore 17.30 – e che viene trasmessa in un video per tutto il corso della mostra.