Meccaniche della Meraviglia, fino al 3 luglio Angelo Pretolani a Palazzo Bargnani

Brescia. Nell’ambito della rassegna artistica Meccaniche della Meraviglia, per la regia di Albano Morandi, a Brescia è possibile visitare dal 21 maggio al 3 luglio 2022, con ingresso libero dal martedì alla domenica dalle 15 alle 19 presso Palazzo Bargnani (corso Giacomo Matteotti 8) la mostra di Angelo Pretolani (Genova, 1953), Apparizioni sotto il selciato, curata da Elena Di Raddo, in collaborazione con Mandelli Arte, che presenta le opere scaturite dalle performance dell’operazione Sotto il selciato c’è la spiaggia – che trae spunto dal famoso slogan del maggio francese: Sous le pavés, la plage – nata nel 2008 su Facebook per sfruttare le potenzialità comunicative di questo social network. Si tratta di azioni di carattere minimale, trascritte poi in terza persona sulla pagina Facebook dell’artista.

In occasione dell’inaugurazione, sabato 21 maggio alle ore 16.30, la performance Darsi fiato (D’altronde Dissegno D’io).