Meccaniche della Meraviglia, fino al 2 ottobre Valentina Vannicola a San Felice

San Felice del Benaco. Nell’ambito della rassegna artistica Meccaniche della Meraviglia, per la regia di Albano Morandi, Valentina Vannicola (Roma, 1982) lavorerà a Filò, un progetto di arte partecipata, a cura di Aida Biceri, che si focalizzerà sul territorio di San Felice del Benaco (Chiesetta Ex Cimitero, piazza Moniga 4; dal 22 maggio al 2 ottobre 2022; orario: venerdì, sabato e domenica, dalle 15 alle 19), attivando le dinamiche tipiche della sua ricerca: lo studio, l’analisi del tessuto sociale attraverso un periodo di residenza, il rapporto con la comunità e il suo coinvolgimento per la creazione di una narrazione fotografica attraverso la messa in scena di meticolosi tableaux vivant.

L’intera pratica artistica di Valentina Vannicola è riconducibile al genere della staged photography, la tendenza della fotografia contemporanea a presentare come reali scene costruite secondo le dinamiche proprie della cinematografia. Le sue immagini sono il risultato di un complesso e rigoroso lavoro di regia di cui l’artista segue minuziosamente tutti gli aspetti: dai costumi alle scenografie, dalla scelta dei luoghi fino alle pose degli attori non professionisti.