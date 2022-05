Meccaniche della Meraviglia, fino al 2 ottobre Rita Siragusa nel parco del Castello di Moniga

Moniga del Garda. Nell’ambito della rassegna artistica Meccaniche della Meraviglia, per la regia di Albano Morandi, nel Parco del Castello di Moniga del Garda (via Castello 1; ingresso libero dal 22 maggio al 2 ottobre 2022; orari: venerdì, sabato e domenica, dalle 15 alle 19), Rita Siragusa (Brescia, 1973) posiziona tre sculture monumentali e altrettante di medie dimensioni (foto sopra), dove la ruggine interagisce con la lucentezza dello smalto e crea un gioco tra la possenza della forma e la levità creata dalla luce che sembra smaterializzare le opere plastiche convertendole in segni grafici. La mostra, dal titolo Black and white meet Red II, è curata da Elena Scuri.