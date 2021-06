Martedì alle 11 presidio davanti all’Ats di Brescia

(red.) Le associazioni Anpi, Movimento per la Decrescita Felice, Emergency, Medicina Democratica, Basta Veleni, Marco Cavallo, Uisp, Udu Studenti per, aspettano i cittadini bresciani martedì 22 giugno dalle ore 11,00 alle 13,00 in viale Duca degli Abruzzi, 11-15 a Brescia, Piazzale Ats, per un presidio sul tema “La sanità che vogliamo, verso il 25 giugno”, per ricordare a due giorni dal 75esimo anniversario della prima riunione dell’Assemblea Costituente, che l’Articolo 32 della nostra Costituzione recita: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”.