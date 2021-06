Martedì a Nuvolera va in scena “La Principessa rapita”

Martedì 22 giugno ore 21.15 per il 22° festival per bambini e ragazzi Il Canto delle Cicale organizzato dal Teatro Telaio, a Nuvolera, Zona Feste, via Giuseppe Verdi 32, va in scena La principessa rapita (I Teatri Soffiati). Ingresso libero. Scarica qui il volantino con il programma completo.

Prenotazione obbligatoria entro lunedì 21 giugno: 030 6898470 – biblioteca.