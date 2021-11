“Man kind man” sullo schermo del Cinema Sereno

Per la rassegna “A tutto schermo”, mercoledì 17 novembre alle ore 20,50 al Cinema Sereno di Brescia, Traversa Dodicesima Villaggio Sereno 158, telefono: 030 353 3126 ext. 13, è in programma la proiezione di “Man kind man“. Regia di Iacopo Patierno. Biglietti: interi 5 euro. E’ gradita e consigliata la prenotazione: prenotazionicinemasereno@gmail.com. Oppure su WhatsApp 3534105256.

Due tartarughe marine Caretta Caretta, ritrovate spiaggiate nel litorale laziale, sono trasportate d’urgenza nell’ospedale delle tartarughe marine di Portici. Sono due degli oltre 150.000 esemplari che ogni anno restano intrappolati nelle reti da pesca nel mar Mediterraneo, circa 40.000 dei quali muoiono. Mentre le due tartarughe vengono curate, Luca raccoglie sabbia nel golfo di Napoli e cerca di pulirla dalla terra lasciata da una gara di motocross. La sabbia è la materia con cui realizza i suoi quadri. Una pagaia entra nelle acque cristalline del fiume Sarno: è Aniello che spinge il suo kayak verso i primi scarichi abusivi. Franco contempla il mare e raccoglie due petali di plastica trovati in spiaggia.