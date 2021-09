M.C. Quartet feat Denia Ridley per la prima di Padernello Jazz

(red.) Venerdì 3 settembre alle ore 20.45 il primo dei due concerti di PADERNELLO JAZZ! Presso il Castello di Padernello (Via Cavour 1, Borgo San Giacomo, BS) si esibiranno M.C. QUARTET feat DENIA RIDLEY in un’elegante miscela di soul e blues. Promosso dalla Fondazione Castello di Padernello, da Cieli Vibranti di Brescia e con il sostegno di ORI MARTIN, PADERNELLO JAZZ giunge quest’anno alla ottava edizione e propone al pubblico due concerti.

VENERDì 3 SETTEMBRE ore 20.45.

M.C. QUARTET feat DENIA RIDLEY

Denia Ridley, voce

Diego Frabetti, tromba

Emiliano Pintori, organo

Carmelo Tartamella, chitarra

Michele Carletti, batteria

BIGLIETTI

Singolo € 12,00

Abbonamento per 2 concerti € 20,00

Acquistabili presso il Castello di Padernello

oppure on line sul sito: www.castellodipadernello.it

PER INFORMAZIONI: 030 9408766 – info@castellodipadernello.it – info@cielivibrant.it

Accesso consentito, come da normative di legge, solo con green pass.