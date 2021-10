Lunedì primo novembre la fiera di Ognissanti in via Milano a Brescia

(red.) La tradizionale fiera di Ognissanti si svolgerà lunedì 1 novembre sulla carreggiata sud di via Milano, nel tratto compreso tra via Industriale e viale Italia (con l’ampliamento da via Martino Franchi a viale Italia) e sul lato est di via Industriale, nel tratto compreso tra via Morosini e via Milano. Verranno posizionate 100 bancarelle circa per la vendita di abbigliamento, prodotti alimentari, articoli di profumeria, bigiotteria e pelletteria, giocattoli, biancheria e accessori per la casa.