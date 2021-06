Lunedì a Sassabanek “La famiglia Mirabella”.

Lunedì 21 giugno ore 21.15 per il 22° festival per bambini e ragazzi Il Canto delle Cicale organizzato dal Teatro Telaio, a Iseo, Lido Sassabanek, via Colombera 2, va in scena La Famiglia Mirabella (Il Teatro Viaggiante). Ingresso libero. Scarica qui il volantino con il programma completo.

Prenotazione consigliata su www.sassabanek.it