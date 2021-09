Lunedì a Librixia: da Lorenzo Gafforini a Enrico Mirani

Prosegue lunedì 27 settembre Librixia 2021, la Fiera del Libro di Brescia nata dalla collaborazione tra Comune di Brescia, Ancos circolo culturale di Confartigianato Brescia e Bcc Agrobresciano, con l’intento di promuovere la cultura e la lettura. Nove giorni di presentazioni e dibattiti per un programma di qualità, in sicurezza e nel rispetto di tutte le normative anticovid.

Alle 14 (area meeting Piazza Mercato “Agrobresciano Arena”), per la Poesia, Lorenzo Gafforini racconterà “Asmik ovvero l’effetto Droste e altri frammenti” (PSEditore).

Alle 15 (area meeting Piazza Mercato “Agrobresciano Arena”) Marco Passarello porterà il suo “Mi sono ritrovato vivo” (Calibano).

Alle 16.30 (area meeting Piazza Mercato “Agrobresciano Arena”) sarà il momento di Chiara Valerio con “Nessuna scuola mi consola” (Einaudi).

Alle 17 (Salone Apollo – Università degli Studi) toccherà a Valentina Monari con “Diario di una borderline” (Mannarino).

Alle 18 (area meeting Piazza Mercato “Agrobresciano Arena”) Roberto Memme e Pietro Orizio porteranno “Il terrorismo a Brescia dopo l’11 settembre” (Liberedizioni).

Sempre alle 18 (Salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia) toccherà a Giulio Merlo con “Franco Marini. Il popolare” (Edizioni Lavoro).

Alle 18.30 (Salone Apollo – Università degli Studi) Maurilio Lovatti presenterà “Il Vecchio di San Lorenzo” (Europa Edizioni).

Alle 19.30 (area meeting Piazza Mercato “Agrobresciano Arena”) Dario Vergassola racconterà “Storie vere di un mondo immaginario” (Baldini + Castoldi).

Alle 21 (area meeting Piazza Mercato “Agrobresciano Arena”) chiuderà la giornata “Il brigadiere del Carmine va in colonia” di Enrico Mirani (Liberedizioni).

In contemporanea (ore 21), presso il Cinema Nuovo Eden verrà proiettato il film “Lucus a Lucendo. A proposito di Carlo Levi”, di Alessandra Lancellotti e Enrico Masi.

Torna a Librixia in questa nuova edizione il Bibliobus a cura del Sistema bibliotecario Urbano. Il Bibliobus stazionerà in Piazza Mercato dal 25 settembre al 3 ottobre e sarà aperto al pubblico dalle ore 15 alle ore 18.30 durante i prefestivi e festivi, mentre nei giorni feriali dalle ore 16 alle ore 18. Gli appuntamenti del Bibliobus sono su prenotazione chiamando il numero 030 2978664 dal martedì al venerdì dalle 9 alle 12.30.

Per partecipare agli incontri di Librixia 2021 ci si dovrà registrare sul portale internet www.librixia.eu. Per accedere agli eventi è necessario esibire il green pass. L’ingresso è gratuito, fimo ad esaurimento posti. Librixia rispetta il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 e chiede la collaborazione di tutti per evitare assembramenti e garantire lo svolgimento della fiera in sicurezza.