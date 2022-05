Fino a domenica 15, Lucia e Alessandro (Manzoni) in scena al Sant’Afra per l’ultimo incontro

Brescia. Per la stagione del Centro teatrale bresciano, al Teatro Sant’Afra di vicolo dell’Ortaglia 6 a Brescia va in scena Lucia e io, la nuova produzione del Ctb e Teatro de Gli incamminati – deSidera, in cartellone da mercoledì 11 maggio a domenica 15 maggio (tutti i giorni alle ore 20.30; la domenica alle ore 15.30) per la rassegna Nello spazio e nel tempo. Il testo è di Luca Doninelli, la regia di Paolo Bignamini, sul palcoscenico Valentina Bartolo e Giovanni Franzoni.

Un ormai anziano Alessandro Manzoni è alle prese con il bilancio di una vita, fa i conti con la sua opera e incontra per l’ultima volta il personaggio che più ama, Lucia: “Il Manzoni raccontato in questo testo di Luca Doninelli è un uomo alla fine della propria vita che deve ritrovare se stesso: ha davanti a sé un’ultima strada difficile da percorrere, un cammino che abbiamo pensato come fatto di soglie luminose, di porte immaginarie da varcare”, spiega il regista Paolo Bignamini.

A dare voce e corpo ai protagonisti due bravissimi attori, Valentina Bartolo e Giovanni Franzoni. Le scene e i costumi sono di Maria Paola Di Francesco, il disegno luci di Manuel Frenda, Gianmarco Bizzarri e Giulia Asselta sono assistenti alla regia di un progetto di Luca Doninelli e Gabriele Allevi.

Manzoni è alla fine della sua vita, è il suo ultimo viaggio, quello inevitabile. Al termine di quel percorso, c’è Lucia. In un dialogo che a poco a poco avvicina i due personaggi – idealmente e fisicamente grazie al suggestivo meccanismo della scena – Manzoni e Lucia si rispecchiano l’uno nell’altro e trovano, insieme, la forza di affrontare il passaggio più difficile: il congedo da se stessi e dalla vita.

“Uno di fronte all’altra, singolari e universali”, continua Bignamini; “Manzoni e Lucia si confessano il reciproco momento oscuro, l’istante muto di abbandono nell’esistenza che Doninelli chiama il loro ‘sabato santo’. Quel giorno che sta tra la morte di Gesù e la sua risurrezione, il giorno nel quale tutto attende il proprio riscatto. È una voragine dell’anima, serve coraggio per affrontarla”.

Biglietti: Intero posto unico 16 euro; ridotto gruppi (Soci Coop, Arci, Touring Club e titolari carta Ikea family) posto unico 14 euro; ridotto speciale (fino a 25 anni e ultra 65) posto unico 14 euro.

I biglietti sono acquistabili presso il Teatro Sociale in Via Felice Cavallotti, 20 a Brescia (Tel. 030 2808600; e-mail biglietteria@centroteatralebresciano.it), da martedì a sabato ore 16-19; domenica ore 15.30- 18.

Secondo gli stessi orari del botteghino, è disponibile la biglietteria telefonica al numero 376 0450011. Si informa che agli acquisti effettuati e pagati con carta di credito, tramite il servizio di biglietteria telefonica, verrà applicata la maggiorazione pari al 2,5% del costo dell’abbonamento o biglietto.

Presso il Punto vendita Ctb Piazza della Loggia, 6 – Brescia, da martedì a venerdì ore 10-13(escluso i festivi); oppure on-linesul sito www.vivaticket.it e in tutti i punti vendita del circuito Vivaticket. Oppure direttamente al Teatro Sant’Afra Vicolo dell’Ortaglia, 6 a Brescia, 60 minuti prima dell’inizio di ogni spettacolo (saranno in vendita esclusivamente i biglietti per la sera stessa).

L’ingresso del pubblico, i percorsi di entrata e uscita, la disposizione delle sedute e del palcoscenico sono realizzati nel pieno rispetto di tutte le linee guida e le prescrizioni di sicurezza stabiliti dalle Autorità competenti, per garantire agli spettatori, al personale di sala e agli artisti la piena tranquillità nello svolgimento di tutte le fasi della serata di spettacolo. L’accesso in teatro avviene su esibizione del Super Green pass, a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo ed è obbligatorio indossare la mascherina FFP2.