“Luce è…”, visita guidata nel centro di Brescia sul tema della luce

Brescia. L’associazione “Guida Artistica”, gruppo di guide turistiche di Brescia e Provincia, propone per giovedì 23 giugno a partire dalle ore 20 la visita guidata:

LUCE E’…

Originale percorso sul tema della luce, che scandisce le nostre giornate e che è da sempre simbolo di vita e speranza, con uno sguardo particolare alle opere d’arte e ai luoghi del centro storico di Brescia custodite a volte in luoghi insospettati, ricchi di curiosità ed aneddoti. Si parlerà dell’origine del mondo nelle diverse culture, della luce della fede e di quella Santa a cui furono (forse) strappati gli occhi, di simboli solari presi a prestito dalla politica e ovviamente di arte, colori e forme. La passeggiata sarà intervallata dalla lettura di brevi brani letterari sul tema. Incontro in piazza del Mercato.

E’ obbligatoria la prenotazione al 3473028031 e ogni appuntamento prevede un contributo di euro 8. La durata è di 90 minuti circa e l’inizio alle ore 20.