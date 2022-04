Luca Frigerio in via Pace parla di Caravaggio

Brescia. La Ccdc e i Padri della Pace invitano giovedì 7 aprile 2022 alle ore 18,30 nella sala Bevilacqua di via Pace 10 in Brescia a un incontro con lo scrittore e critico d’arte Luca Frigerio che parlerà sul tema: “Caravaggio. La luce e le tenebre”.

Luca Frigerio è giornalista, scrittore, redattore dei media della Diocesi di Milano, per la quale cura in particolar modo i temi culturali. Collaboratore del Museo Diocesano di Milano e di Centri culturali lombardi, è autore di diversi libri su temi artistici, fra i quali si può ricordare, oltre a quello dedicato a Caravaggio: Cene Ultime. Dai mosaici di Ravenna al Cenacolo di Leonardo; Bestiario Medievale. I simboli degli animali nell’arte cristiana; Bosch. Uomini, Angeli, Demoni (pubblicati dall’editrice Ancora). Inoltre, per il Centro Ambrosiano, ha pubblicato il volume iconografico dedicato al patrono di Milano: Ambrogio. Il volto e l’anim