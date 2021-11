L’orchestra di fiati “Brixiae Harmoniae” in concerto a San Barnaba

Sabato 20 novembre alle 20,45, nell’Auditorium San Barnaba, si terrà il concerto dell’orchestra di fiati “Brixiae Harmoniae”, con il patrocinio del comune di Brescia. In programma la Serenata per strumenti a fiato, violoncello e contrabbasso op.44 di Antonín Dvořák, la Suite Persane di André Léon Caplet e A Londoner in New York di Jim Parker.

L’accesso è libero (ferme restando le disposizioni vigenti anti-Covid), ma è consigliata la prenotazione all’indirizzo: info@brixiaeharmoniae.com.