L’Orchestra da Camera e il violino di Filippo Lama in concerto al Grande

(red.) La Stagione della Società dei Concerti del Teatro Grande di Brescia prosegue in Sala Grande con un nuovo appuntamento musicale. Giovedì 2 dicembre alle ore 20,00 l’Orchestra da Camera di Brescia si esibirà con il Maestro Filippo Lama in veste di violino concertatore per un suggestivo concerto dedicato a brani composti nell’arco di un secolo a partire da fine Ottocento.

L’Orchestra da Camera di Brescia nasce nei primi anni Novanta e dal 2007 affida la direzione artistica al Maestro Filippo Lama che ne riveste anche il ruolo di Konzertmeister. L’apprezzata formazione da camera bresciana nasce con l’intento principale di affrontare un importante repertorio per orchestra da camera proponendo esecuzioni improntate a un’approfondita ricerca interpretativa e una specifica attenzione alla qualità del suono, al fraseggio, alla compattezza e uniformità esecutiva.

La serata propone un programma in cui compaiono quattro autori stilisticamente diversi ma le cui composizioni condividono un’ispirazione popolare. Il programma si aprirà con Arthur Honegger e Pëtr Il’ič Čajkovskij di cui rispettivamente saranno eseguite Pastorale d’été e Serenata op 48. La seconda parte del concerto sarà dedicata alle Danze rumene di Béla Bartók per culminare in un sentito e commosso omaggio al Maestro Giancarlo Facchinetti con l’esecuzione delle 5 canzoni su temi popolari cecoslovacchi.

I biglietti per lo spettacolo costano 15 euro (10 euro i ridotti riservati agli under 30 e agli over 65) e sono acquistabili alla biglietteria del Teatro Grande e online sui siti teatrogrande.it e vivaticket.com. È previsto inoltre un biglietto studenti scontato al 50% rispetto al prezzo intero. Ricordiamo che la Fondazione del Teatro Grande fa parte dei soggetti aderenti ad App18 e Carta Docente. Si ricordano gli orari di apertura della Biglietteria del Teatro Grande: dal martedì al venerdì dalle 13.30 alle 19.00 e il sabato dalle 15.30 alle 19.00. Nel giorno dell’evento la Biglietteria sarà aperta fino all’orario di inizio spettacolo.