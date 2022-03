Lonato, “Gli scritti dal carcere”: l’eredità politica e umana di Bobby Sands ne

(red.) E’ in programma a Lonato (Brescia) la presentazione del libro “Scritti dal carcere” di Bobby Sands. L’appuntamento è fissato per sabato 5 marzo alle 17, presso la Sala della Musica (Biblioteca), in via Zambelli 22, con il curatore e traduttore Riccardo Michelucci.

Si tratta della prima traduzione italiana di tutte le prose e le poesie inedite scritte durante la prigionia dal rivoluzionario irlandese, morto il 5 maggio 1981 per sciopero della fame nel carcere di Long Kesh a Belfast. L’evento è organizzato da Anpi di Lonato.

Bobby Sands, primogenito di una famiglia cattolica e operaia, fu bersaglio di continui attacchi e discriminazioni insieme ai famigliari. Animatore e attivista di comitati di quartiere, a 18 anni si arruolò nell’IRA. Nel 1976 venne arrestato senza prove a suo carico. Fu leader delle proteste dei detenuti; da carcerato venne eletto deputato del parlamento britannico. Nel 1981 guidò uno dei più celebri scioperi della fame della storia contemporanea.

I testi di Bobby Sands, toccanti ed intensi, compongono una raccolta di grandissimo spessore, sia per la qualità letteraria che per l’incredibile valore di testimonianza storica. Scritti in condizioni di detenzione difficili da immaginare, tracciati segretamente su minuscoli pezzi di carta igienica e cartine per sigarette, i testi raccontano l’amore per la libertà, l’attaccamento alla propria terra, l’attenzione per i compagni, il sogno di una repubblica socialista.

Parlano delle ragioni della protesta per il riconoscimento dello status di prigionieri politici, delle condizioni disumane e della violenza continua e degradante a cui i detenuti irlandesi erano costretti dal regime britannico. Lasciano trapelare le passioni di un ragazzo intelligente e vitale: letteratura, storia, sport, ornitologia. Descrivono la tenacia di un ribelle acuto, lucido e inflessibile e allo stesso tempo un giovane uomo dotato di una straordinaria sensibilità umana e poetica, oltre che di un senso morale altissimo che

lo porterà in assoluta consapevolezza a scegliere di morire.