Lonato, 2 Giugno: visita guidata con l’Anpi al cimitero

Lonato. Questo giovedì 2 giugno, alle 10.30, la Sezione di Lonato dell’Anpi (Associazione nazionale Alpini) terrà una visita guidata al cimitero di Lonato per quello che riguarda i blocchi: “Caduti civili per cause belliche” e “Caduti per la Patria”.

«Nella data fortemente simbolica del 2 giugno- spiega il presidente Carlo Susara- racconteremo le loro storie: IMI, Partigiani, patrioti, gente comune. Il percorso che ha portato a questa visita nasce a seguito di una ricerca che ha visto collaborare la Sezione di Lonato dell’Associazione Nazionale del Fante, l’Associazione “La Polada” e la Sezione di Lonato dell’Anpi».

«Lo studio in questione ha portato alla pubblicazione di un libro diviso in due volumi (Poi scese la notte 19431944 – Poi scese la notte 1945), che incrocia la Storia della seconda guerra mondiale e dei suoi protagonisti (nel bene e nel male) con quella di Lonato nel periodo che va dalla dalla primavera del 1943 all’autunno 1945» continua Susara.

«Ringraziamo pertanto Morando Perini (Presidente della Sezione di Lonato dell’Associazione Nazionale del Fante) e Damiano Scalvini (Presidente de “La Polada”), per aver acconsentito all’utilizzo di quel materiale».