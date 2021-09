Lograto, “Virtute e canoscenza” con Mino e Dadomo

(red.) La rassegna del Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano, “Un libro, per piacere!” nella sua XVIII edizione non poteva non omaggiare, a settecento anni della morte, Dante Alighieri.

Lo farà giovedì 9 settembre a Lograto, nei giardini di Villa Morando, in via Calini 9, con una lettura scenica di Barbara Mino accompagnata dalla chitarrista classica Piera Dadomo.

“Virtute e canoscenza. Dante Alighieri e la Commedia di sua vita” è il titolo della serata: un percorso tra storia e letterature che racconta la vita del poeta e riallaccia i fili che legano immaginazione ed esperienza personale, fatti reali e traslazioni letterarie. La vita di Dante, la sua personalità e alcuni aspetti meno noti della sua vicenda umana, in un viaggio tra note, immagini e parole dove la narrazione biografica si alterna a passi della Divina Commedia e alla splendida musica di Piera Dadomo.

In caso di maltempo l’evento si terrà al Teatro Comunale, via IV Novembre, 2. L’evento è gratuito ma, nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, è necessario il possesso del green pass e la prenotazione, telefonando alla Biblioteca di Lograto 030.9972698 o mandando una mail a biblioteca@comune.lograto.bs.it