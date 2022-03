Liù Bosisio al Castello di Dello per l’8 marzo

In occasione della Giornata internazionale della donna, dedicata al ricordo ed alla riflessione sia sulle conquiste sociali, economiche e politiche delle donne sia sulle discriminazioni e violenze, cui molte sono ancora soggette in ogni parte del mondo, martedì 8 marzo alle ore 21.00, presso il Castello di Dello in via Roma 71, l’amministrazione comunale ospiterà Liù Bosisio. La sorprendente artista, cresciuta in ambito squisitamente teatrale, ma che ha saputo mettere a frutto le sue capacità interpretative, avvalendosi di forme quali il cinema, la televisione, il doppiaggio e il canto, racconterà di sé e del suo rapporto con l’arte, fra recitazione e scrittura, doppiaggio e scultura.

Nata nel 1936 a Milano, dove ha studiato all’Accademia d’Arte Drammatica ed ha iniziato precocemente la carriera di attrice, si è poi trasferita a Roma negli anni Settanta, proseguendo la sua attività con successo crescente sia di critica che di pubblico, sia in Italia che all’estero, diretta da registi teatrali di grande spessore, quali Costa, Ferrieri, Bolognini, Falqui, Marcucci, Sciaccaluga e soprattutto Ronconi.

Numerose anche le partecipazioni cinematografiche, che l’hanno vista impegnata con registi del calibro di Dino Risi, Luciano Salce, Gassman, Bertolucci, Bolognini, Steno, Sordi e Andy Warhol, per evidenziare solamente i più noti.

Perfetta nelle vesti di doppiatrice e direttrice di doppiaggio, ha collaborato a film destinati al cinema e alla televisione, a cartoni animati e ad opere seriali rappresentate per anni sul piccolo schermo. Da quella di Spank a quella di Marge nei Simpson, la voce prestata e ideata da Liù Bosisio è indimenticabile.

In seguito, dopo essersi rivolta con esiti brillanti alla pittura, alla scultura, al Raku ed ai collages – anche multimediali – l’artista ha intrapreso la luminosa via della scrittura letteraria. (PeripeziePeripatetiche (2018), Il Carbonio nell’Anima (2009), Nina e le sue strade (2019), Carbonium in Anima (2020), Povera Gente (2021) e di prossima uscita Bambole in Cortile, Incontri DolceAmari, La Signora della Casa Rossa.