“Liriche di Licinio Refice” alla cascina del Parco Gallo

Brescia. Sabato 9 aprile alle 18,30 per la rassegna Primavera al Gallo, nella Cascina Parco Gallo (via Corfù 100) è in programma “Liriche di Licinio Refice” con Marta Mari, soprano ed Edomondo Savio, pianoforte.

Presentazione del CD Licinio Refice: 22 art songs (for soprano and piano). Organizzato da Cieli Vibranti. Ingresso libero con green pass obbligatorio.