Mercoledì 23 giugno ore 21.15, per il 22° festival per bambini e ragazzi Il Canto delle Cicale organizzato dal Teatro Telaio, a Roncadelle, Anfiteatro Parco Montagnette, via G. Marconi, va in scena Lineamondo. Piccolo spettacolo contro la noia. (Belcan Teatro, Teatro Telaio). Ingresso libero. Scarica qui il volantino con il programma completo.