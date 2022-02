‘L’importanza del sistema della formazione professionale in Italia’, un incontro online

Nell’ambito delle iniziative organizzate per festeggiare i Santi Faustino e Giovita, patroni di Brescia, martedì 8 febbraio alle 11 si tiene la videoconferenza dal titolo “Formazione e lavoro: sapere conviene. L’importanza del sistema della formazione professionale in Italia” a cura del Coordinamento degli Enti di Formazione della provincia di Brescia e dell’AGeSC – Associazione genitori scuole cattoliche di Brescia. Interviene Sebastiano Fadda, presidente di Inapp, Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche.

Dall’osservatorio istituzionalmente deputato per osservare e monitorare le dinamiche dei processi di formazione, aggiornamento, specializzazione, finalizzati alla complessità del mondo del lavoro e delle professioni, preziose indicazioni per chi vi si affaccia o per chi, superata la crisi, avverte l’esigenza di rinnovare le proprie competenze per affrontare la domanda di iperspecializzazione e di internazionalizzazione in un mondo del lavoro in rapidissima trasformazione.

Porteranno i saluti istituzionali l’assessora alle politiche giovanili del Comune di Brescia Roberta Morelli e Samuele Alghisi, presidente della Provincia di Brescia.

Introdurrà e modererà l’appuntamento Flavio Bonardi, coordinatore del tavolo di Coordinamento degli Enti di Formazione della Provincia di Brescia.

Diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della Confraternita dei Santi Faustino e Giovita.