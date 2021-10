Librixia, sabato da Ilaria Feole a Philippe Daverio

(red.) Prosegue sabato 2 ottobre Librixia 2021, la Fiera del Libro di Brescia nata dalla collaborazione tra comune di Brescia, Ancos circolo culturale di Confartigianato Brescia e Bcc Agrobresciano, con l’intento di promuovere la cultura e la lettura. Nove giorni di presentazioni e dibattiti per un programma di qualità, in sicurezza e nel rispetto di tutte le normative anticovid. Ecco il programma della giornata.

Alle 10 (area meeting Piazza Mercato “Agrobresciano Arena”) aprirà la giornata “Intelligenza artificiale al servizio di medico e paziente”, in collaborazione con Fondazione Poliambulanza.

Sempre alle 10 (Cinema Nuovo Eden) Ilaria Feole presenterà “Architetture del desiderio. Il cinema di Céline Sciamma” (Asterisco).

Alle 11 (Cinema Nuovo Eden) verrà proiettato il film “Ritratto della giovane in fiamme” di Céline Sciamma, in collaborazione con Orlando Festival.

Alle 12 (area meeting Piazza Mercato “Agrobresciano Arena”) toccherà a Daniela Affinita con “A mente aperta” (Grafo).

Sempre alle 12 (Salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia) Rita Bruschi e Gregorio De Paola porteranno “Giuseppe Conte. Il carattere di una politica” (ETS).

Alle 14 (area meeting Piazza Mercato “Agrobresciano Arena) toccherà a Luciano Taffurelli con “Anche le ombre hanno il loro inferno privato” (Calibano Editore).

Alle 15 (area meeting Piazza Mercato “Agrobresciano Arena”) Paolo Roversi presenterà “Il pregiudizio della sopravvivenza” (Marsilio).

Alle 16 (Teatro Sociale) sarà il momento di “Leggendo Dino Buzzati” con Gioele Dix.

Alle 16.30 (area meeting Piazza Mercato “Agrobresciano Arena”) Giancarlo De Cataldo porterà “Il suo freddo pianto” (Einaudi).

Alle 17 (Biblioteca Queriniana) verrà presentata la Biblioteca Digitale “Brixiana”.

Alle 18 (area meeting Piazza Mercato “Agrobresciano Arena) sarà il momento di Gérard Haddad con “Chi brucia i libri” (Scholè).

In contemporanea (ore 18), al Teatro Grande Alessandro Barbero presenterà “Alabama” (Sellerio).

Alle 19 (Teatro Sociale) sarà la volta di Aldo Cazzullo con “Il posto degli uomini” (Mondadori).

Alle 19.30 (area meeting Piazza Mercato “Agrobresciano Arena”) Mirka Pernis, Ruggero Bontempi e Antonio Rapaggi porteranno “Le guide di AB Atlante Bresciano” (Grafo).

Alle 21 (area meeting Piazza Mercato “Agrobresciano Arena”) sarà il momento di “Elogio alle donne (per fortuna sono diverse dagli uomini” (Mondadori) di Philippe Daverio con Elena Daverio Gregori, in collaborazione con Associazione Adac.

Sempre alle 21 (Teatro Sociale), chiuderanno la serata Ernesto Assante e Gino Castaldo con “Lucio Dalla” (Mondadori).

Torna a Librixia in questa nuova edizione il Bibliobus a cura del Sistema bibliotecario Urbano. Il Bibliobus stazionerà in Piazza Mercato dal 25 settembre al 3 ottobre e sarà aperto al pubblico dalle ore 15 alle ore 18.30 durante i prefestivi e festivi, mentre nei giorni feriali dalle ore 16 alle ore 18. Gli appuntamenti del Bibliobus sono su prenotazione chiamando il numero 030 2978664 dal martedì al venerdì dalle 9 alle 12.30.

Per partecipare agli incontri di Librixia 2021 ci si dovrà registrare sul portale internet www.librixia.eu. Per accedere agli eventi è necessario esibire il green pass. L’ingresso è gratuito, fimo ad esaurimento posti. Librixia rispetta il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 e chiede la collaborazione di tutti per evitare assembramenti e garantire lo svolgimento della fiera in sicurezza.