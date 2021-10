Librixia, domenica da Maurizio Lorenzi a Lello Costa

(red.) Ultima giornata, domenica 3 ottobre, per Librixia 2021, la Fiera del Libro di Brescia nata dalla collaborazione tra Comune di Brescia, Ancos circolo culturale di Confartigianato Brescia e Bcc Agrobresciano, con l’intento di promuovere la cultura e la lettura. Nove giorni di presentazioni e dibattiti per un programma di qualità, in sicurezza e nel rispetto di tutte le normative anticovid.

Alle 11 (area meeting Piazza Mercato “Agrobresciano Arena”) Maurizio Lorenzi porterà “Il tempo degli sbirri” (Bolis Edizioni).

Alle 12 (area meeting Piazza Mercato “Agrobresciano Arena”) sarà il momento di “Danteide” con Pietro Trellini (Bompiani).

Alle 14 (area meeting Piazza Mercato “Agrobresciano Arena”), per la poesia, Luca Masserdotti presenterà “L’attimo superfluo” (Mario Pacini Fazzi Editore).

Alle 15 (area meeting Piazza Mercato “Agrobresciano Arena”) Teresa Ciabatti presenterà “Sembrava bellezza” (Mondadori).

Sempre alle 15 (Biblioteca Torrelunga) sarà la volta del laboratorio “Scrivere per la radio” con Filippo Solibello.

Alle 16 (Biblioteca San Polo) toccherà a Matteo Caccia e a Giacomo Di Girolamo con il laboratorio “L’isola di Matteo”.

Alle 16.30 (Teatro Sociale) Antonio Manzini presenterà “Vecchie conoscenze” (Sellerio).

Sempre alle 16.30 (area meeting Piazza Mercato “Agrobresciano Arena”) sarà il momento di Maurizio F. Gonzaga con “Fiori nel deserto” (Mannarino).

Alle 18 (area meeting Piazza Mercato “Agrobresciano Arena”) verrà presentato “Brescia. Bellezza sorprendente” (Compagnia della Stampa).

Alle 19.30 (area meeting Piazza Mercato “Agrobresciano Arena”) Davide Dotti e Fiorella Frissoni porteranno “La disciplina di San Cristoforo a Mompiano in Brescia” (Compagnia della Stampa).

Sempre alle 19.30 (Teatro Sociale) Lello Costa chiuderà Librixia con “28 maggio 1974… Oggi. Diario di comunità” (La Quadra – Centro Teatrale Bresciano), in collaborazione con Ctb e Casa della Memoria.

Torna a Librixia in questa nuova edizione il Bibliobus a cura del Sistema bibliotecario Urbano. Il Bibliobus stazionerà in Piazza Mercato dal 25 settembre al 3 ottobre e sarà aperto al pubblico dalle ore 15 alle ore 18.30 durante i prefestivi e festivi, mentre nei giorni feriali dalle ore 16 alle ore 18. Gli appuntamenti del Bibliobus sono su prenotazione chiamando il numero 030 2978664 dal martedì al venerdì dalle 9 alle 12.30.

Per partecipare agli incontri di Librixia 2021 ci si dovrà registrare sul portale internet www.librixia.eu. Per accedere agli eventi è necessario esibire il green pass. L’ingresso è gratuito, fimo ad esaurimento posti. Librixia rispetta il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 e chiede la collaborazione di tutti per evitare assembramenti e garantire lo svolgimento della fiera in sicurezza.