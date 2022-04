“Libertà inutile. Profilo ideologico dell’Italia repubblicana”, la nostra democrazia secondo Pasquino

Brescia. Giovedì 14 aprile alle ore 18 nell’Auditorium della Fondazione Ds in via Metastasio 26 a Brescia, la Fondazione Ds organizza un incontro con Gianfranco Pasquino, professore di Scienza politica nell’Università di Bologna, già direttore della rivista “Il Mulino”, docente presso le Università di Firenze, Harvard e Ucla in California, in dialogo con Marcello Zane.

Il professor Pasquino presenta il suo ultimo libro, “Libertà inutile. Profilo ideologico dell’Italia repubblicana”, un volume provocatorio: pagine che ripercorrono le tappe della mancata costruzione in Italia di una solida democrazia, delineando un’inedita biografia della nostra nazione, perennemente posta all’intreccio fra passioni ideologiche e durature contraddizioni. Il volume vuole rispondere a una domanda essenziale: la democrazia italiana ha disatteso le promesse costituzionali? Ha forse generato una libertà inutile? Introduce Boretti Nicoletto, presidente della Fondazione Ds Brescia.